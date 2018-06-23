Avrasya Araştırma: Cumhurbaşkanlığı ikinci tura, HDP barajı geçiyor

Avrasya Araştırma (AKAM) anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken HDP barajı geçiyor.

AKAM’ın anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44.5 olarak gözükürken, Erdoğan’ın hata payı içerisinde alacağı en düşük oy yüzde 41.5, en yüksek oy ise yüzde 47 olarak tahmin edildi.

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CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 28.3 gözükürken, hata payı içerisinde alacağı en yüksek oy yüzde 30.5, en düşük oy yüzde 26 olarak tahmin edildi.

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 13.5 (en düşük 11.5, en yüksek yüzde 15.5) Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 2 (En düşük yüzde 1.5, en yüksek 3.0) oranında oy oranı alacağı belirtildi.

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oy oranı ise yüzde 11.5 (En düşük yüzde 10.5, en yüksek yüzde 13.5) olarak açıklandı.

‘Cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 45.9 (en düşük yüzde 43.4, en yüksek yüzde 48.4) olarak tahmin edilirken, ‘millet ittifakı’nın oy oranı yüzde 40.4 olarak (En düşük yüzde 37.9, en yüksek yüzde 43.9) olarak açıklandı.

Araştırmaya göre HDP’nin ise yüzde 13.4 (en düşük 11.5, en yüksek 15.6) olarak açıklandı.