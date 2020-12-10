Avokado hırsızlığına tutuklama: 40 bin adet çalmış

Antalya’nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi’ndeki bahçeden avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

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O. K.’nın (33) farklı bahçelerden yaklaşık 40 bin avokado çaldığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi, bir bahçede avokado topladığı sırada yakaladı.

Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.