Avokado alışveriş aracı oldu: Alanya’daki market sahibi çekirdeğini 1 liraya sayıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde üreticinin geçim kaynağı avokado, market sahibi Hakan Hacıhamdioğlu’nun (42) girişimiyle alışveriş aracı oldu.

Fotoğraflar: DHA

Kampanyayı iki hafta önce başlatan Hacıhamdioğlu, getirilen avokado çekirdeklerinin tanesini 1 liraya sayıyor ve değeri kadar ürün veriyor. Müşteriden topladığı çekirdekleri ise fide üreticilerine satıyor.

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Hacıhamdioğlu kendisinden alınan avokadonun çekirdeğini geri getiren müşterisine ise 2 lira indirim uyguluyor.

Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduğu söyleyen Hacıhamdioğlu şöyle devam etti: “Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık. Bir de bu pandemi döneminde insanlarımız zor durumda, sıkıntıda. Her meslek dalı Alanya’da turizme bağlı olduğu için sıkıntı yaşıyor. Onun için en azından bir nebze nefes aldırmak adına biz bu avokado çekirdeklerini 1 lira saydık. 1 liraya karşılık bizim sattığımız her şeyden, getirdikleri avokado çekirdeklerinin sayısı karşılığında, 50 ise 50, 100 ise 100 lira olarak alışveriş yaptırıyoruz.”

Mahallede sakini Şükriye Duman (39), “Kendi adıma yenilenebilir bir tohum olan avokadonun çöpe gitmesindense bu şekilde doğaya kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda maddi olarak da insanlara destek oluyor, kendisini kutluyorum” dedi.

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Uygulamadan memnun olan bir başka isim Sedat Şenol (55) ise şunları söyledi: “Avokadoculuk Alanya’da turizmden sonra insanlarımıza büyük bir gelir kaynağı oldu. Apartmanın bahçesinde benim bir-iki avokado ağacım var. Bir işletme mezunu olarak trampa ekonomisi (takas) hep zaten cazip gelmiştir. Evindeki 1 kilo pirinci götür, 1 kilo bulgur al. Bundan daha karlı bir şey var mı?”