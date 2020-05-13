AVM’ye ilk gün 1.3 milyon kişi gitti: Yarısı İstanbul ve Ankara’da

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, açıldığı gün AVM’leri 1.3 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir kapalı kalan AVM’lerden bazıları, 11 Mayıs itibariyle kapılarını açmaya başlamıştı.

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RS FM’de ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programında konuşan Altaş, normalde günde 6.5 milyon ziyaretçi ağırlayan AVM’lere 11 Mayıs’ta 1 milyon 226 bin kişinin gittiğini ifade etti. Altaş, “AVM’lere toplamda yüzde 23 giriş oldu. Bu rakamın yüzde 40’ı İstanbul ve Ankara’da oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı, az ziyaretçi gelmesine rağmen cirolarda oranın yüzde 40’a yükseldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Cirolarda tahmin ettiğimiz gibi vahim bir durum yaşanmayacak zaman içerisinde. Giriş sayıları biraz düşük kalacak ki, bizim de istediğimiz bu. Giriş sayılarının düşük kalması… Covid-19 süreci boyunca da müşterinin sadece ihtiyaçlarını görmesini istiyoruz. Eskiden 100 müşteriden ortalama sekiz kişi alışveriş yapıyordu. Bu dönemde tahminimiz 10 müşteriden sekizinin alışveriş yapacak gibi bir durumu var.”

Altaş, AVM’lere havalandırma sistemini temiz havayı içerip alıp kirli havayı dışarı atacak şekilde çalıştırmaları yönünde yazı gönderildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın da bunu istediğini dile getirdi.