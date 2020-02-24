AVM’nin çatısından düşen 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti: 56 yaşındaki birinin kimliğini taşıyormuş

İstanbul’un Şişli semtinde alışveriş merkezinin çatı katından bina boşluğuna düşen 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

AVM’nin çatı katında bulunan işçi, dün saat 21:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı.

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İran uyruklu olduğu öğrenilen işçiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.