AVM’lerin ziyaretçi sayısı azaldı, cirosu arttı

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemi tartışmalarının ardından doların yükselmesi ve bombalı saldırıların ardından ‘kriz’in yaşandığı ekonomi AVM’leri çok da etkilemedi. 2016’da AVM’lerin ziyaretçi sayısı biraz azaldı ama ciroları arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği AVM Endeksi’ne göre 2016 yılı genelinde AVM ziyaretçileri yüzde 3.5 azaldı, ciro ise yüzde 7.1 arttı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan endekste, İstanbul’daki AVM ziyareti sayısı 2016 yılında değişmedi, Anadolu’da ise yüzde 4.2 düştü.

AVM’lerdeki metrekare başına düşen cirolar, Aralık 2016’da 913 liraya ulaşırken, verimlilik, İstanbul’da 1072, Anadolu’da ise 806 lira olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 5.5’lik bir artış anlamına geliyor.

Ciro artışında ayakkabı ve çanta etkisi

Endeks, 2016 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre cironun yüzde 6.7 arttığını ortaya koyarken, enflasyon arındırılmış haliyle bu rakamda yüzde 1.8’lik düşüş olduğu görüldü.

Ciro artışının gerekçesi olarak ayakkabı ve çanta kategorisindeki yüzde 23’lük artış gösterilirken, hipermarket ve giyim ciroları yüzde 13, yiyecek ciroları yüzde 7, teknoloji ciroları da yüzde 4 arttı. Diğer alanlarda ise yüzde 2’lik düşüş gözlendi. Ancak ciro artışı ille de kar anlamına gelmiyor.