AVM’ler için tavsiye kararı: 12:00-20:00’de çalışılsın, oyun alanları kapatılsın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, corona virüsü nedeniyle AVM’lerin açık kalma sürelerinin düşürülmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

Derneğin yönetim kurulu, bugün virüsün yayılmasına yönelik önlemleri görüşmek için bir araya geldi.

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Toplantı sonrası açıklama yayınlayan dernek başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, kiracılarla da görüşerek AVM’lerin 12:00-20:00 saatlerinde çalışması yönünde tavsiye kararı alındığını ifade etti.

AVM’ler şu an 10:00-22:00 saatlerinde açık.

‘Ücretsiz izin kullandırın’

Başkan şu ifadeleri kullandı: “Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz. Bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulamayla AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz.”

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‘Oyun alanları kapalı tutulsun’

Prof. Dr. Hüseyin Altaş, tüm alışveriş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarında görev alan kişilere maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını dile getirdi.

Dernek başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okulların tatil edilmesiyle toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM’lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz.”