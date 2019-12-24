AVM’de, içinde hediye olan balonları kapma yarışında 12 kişi yaralandı

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinin Noel nedeniyle üst kattan aşağıya içinde hediye bulunan balonlar atması izdihama neden oldu. Yüzlerce kişi hediyeli balonları kapmaya çalışırken 12 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Aşağı atılan balonlara ulaşmak için verilen mücadele sırasında darbe alarak yer düşenler, çarpma sonucunda vücutlarında ezik oluşanlar oldu. Beş kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer yedi kişiye ise Westfield Parramatta adlı alışveriş merkezinde müdahale edildi.

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Kalabalık içinde yaşlı ve çocukların olduğunu anlatan görgü şahitleri, “Eğlence olsun diye yapılmış bir şey ama son derece tehlikeli bir hale dönüşeceği düşünülmemiş” dedi.

33 saat aralıksız olarak mekanı açık tutan alışveriş merkezinin sahipleri konuyla ilgili inceleme yaptıracaklarını belirtirken polis de soruşturma başlattı. Polisin açıklamasında, “Daha ağır yaralı olmaması büyük şans” ifadeleri kullanıldı.