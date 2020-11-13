AVM tuvaletinde terk edilen bebek bulundu: Polis, ailesini arıyor

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) terk edilmiş bebek bulundu.
AA’nın haberine göre ilçedeki bir AVM’nin kadınlar tuvaletine bırakılan bebeği görenler görevlilere haber verdi.
Görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, üzerinde pembe kıyafet bulunan genç bir kadının kucağındaki bebekle tuvalete girdiği, bir süre sonra bebek olmadan çıktığı belirlendi.
Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AVM’ye gidip inceleme yapan polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.