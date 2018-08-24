Türkiye’nin AVM raporu: 411’i faal, İstanbul’da 18’i inşaat halinde

Türkiye genelinde şu anda aktif halde olan alışveriş merkezi (AVM) sayısının 411 olduğu, sayının 2021 sonunda 454’e çıkması beklendiği açıklandı.

Hürriyet’in haberine göre, ticari gayrimenkulde danışmanlık hizmeti veren JLL Türkiye’nin ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu’ yayınlandı.

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Rapordaki verilere göre, Türkiye genelinde şu anda aktif halde olan AVM sayısı 411. İstanbul’daki alışveriş merkezi sayısı 118. İstanbul’da inşaat halinde olan AVM sayısı ise 18 olarak belirlendi. İstanbul’da inşaat halinde olan merkezlerin önemli bir bölümünün 2018’in ikinci yarısında ve 2019’un ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Ankara’da ise şu anda hizmet veren AVM sayısı 39. Başkentte dokuz yeni merkez şu anda inşaat halinde. Türkiye’deki AVM sayısının 2021 sonunda 454’e çıkması bekleniyor. Bu da 43 yeni AVM’nin açılacağı anlamına geliyor.