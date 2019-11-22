AVM inşaatı yangını davasında bilirkişiden ‘U’ dönüşü: Şirket kusurlu, ölen işçiler değil

İstanbul Esenyurt’ta 2012 yılında bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan 11 işçinin, çıkan yangında ölmesine ilişkin, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası devam eden davada, daha önce ölen işçileri kusurlu bulan bilirkişi raporunun aksine, yeni raporda bu sefer iki şirket hissedarı ile iş güvenliği uzmanı, ‘birinci dereceden tali kusurlu’ bulundu.

Marmara Park AVM inşaatındaki şantiye çadırında 11 Mart 2012’de çıkan yangında 11 işçi hayatını kaybetmişti.

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İşçilerin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, 2014 yılında hazırlanan ikinci bilirkişi raporu, ölen işçileri ‘ikinci derece kusurlu‘ bulmuştu. Yargıtay, 2017’de davada çıkan kararı kısmen bozmuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yangına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Olaya ilişkin hazırlanan ve duruşmada okunan bilirkişi raporunda; ölen 11 işçi, bu sefer kusurlu bulunmazken, beş kişi ise tali kusurlu bulundu.

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına iki tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda, Esenyurt’taki bir AVM inşaatında 12 Mart 2012’de saat 21:00 sıralarında kurulan çadırlarda kalan işçilerin istirahat halindeyken elektrik tesisatı kablolarının kısa devre yapması neticesinde kıvılcımların oluştuğu ve bu kıvılcımların çadırların giriş kapısının önünde bulunan istiflenmiş sünger yataklarına sıçradığı ifade edildi.

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Yatakların alev alması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangın sonucu işçilerin, çadırın girişine konulan yataklar sebebiyle dışarı çıkamadığı ve acil çıkış kapısının olmaması sebebiyle de 11 işçinin çadırın içinde kalarak yangın ve zehirli gazlar sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirtildi.

‘Yetkililer kusurlu, işçiler değil’

Raporda, asıl işveren ile danışman firma arasında bahsi geçen proje koordinatörünün atanamaması sebebiyle, asıl işveren firmanın iş güvenliği konusunda görev yapıp tespit edilemeyen yetkili kişi veya kişilerin birinci dereceden tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Alt yüklenici olan inşaat firmasında şantiye görevlisi olarak çalışan H.T. ile danışmanlık firmasının temsil yetkilisi H. M.’nin ikinci dereceden tali kusurlu olduğu raporda ifade edildi. Danışmanlık firmasının personeli olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı N.Ş.T.’nin da birinci dereceden tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

İnşaat şirketinin hissedarı M.A. ile şirketin ortağı A.A.’nın birinci dereceden tali kusurlu olduğu belirtildi.

Maktul 11 işçinin yangın olayının çıkmasında alabilecekleri bir iş güvenliği tedbirinin olmadığı belirtilen raporda, bir suç ve kusurları olmadığı belirtildi. Adları geçen diğer beş sorumluya da suç ve kusur isnat edilemeyeceği tespit edildi.

Kusurlu bulunan yetkililere yurtdışına çıkış yasağı

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıkladı. Heyet, M.A. ve A.A. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar veren mahkeme, taraf avukatlarının beyanda bulunması davayı için erteledi.

Daha önce altı sanık beraat etmişti

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt’taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, altı sanığın beraatine karar vermişti. Mahkeme sanıklar Kaldem İnşaat’ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı’nın ‘1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem Firması’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek Firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez’in ‘1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan 6 yıl, TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Hikmet Tezcan’ın aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.



Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu, Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat kararının onanmasına hükmetmişti.



Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti. Bahsedilen belgeler dikkate alınarak olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, sanıkların kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları birlikte değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Yargıtay, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmün bozulmasına hükmetmişti.

Dosyaya yedi sanık daha eklendi

Yargıtay ve yerel mahkemenin olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Coşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş ve Miratek İş Geliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu kapsamda söz konusu yedi kişi hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan ek iddianame düzenlendi. Yargıtay’dan dönen bu dava dosyasıyla yedi kişinin dosyası birleştirildi. Davanın sanık sayısı 14’e yükseldi.