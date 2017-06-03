Averajla: Son hafta kazanan iki takımdan Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray dördüncü

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Adanaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, sezonu üçüncü sırada tamamladı.
5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada 6’ncı dakikada Vladimir Koman’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yenik duruma düşen sarı lacivertliler, 9’uncu dakikada Josef de Souza’nın golüyle skoru eşitledi.
Fenerbahçe’nin 22’nci dakikada Aatif Chahechouhe’yla 2-1 öne geçtiği mücadelede Emmmanuel Emenike’nin 90+1’de gelen golü skoru belirledi.
Bu sonuçla puanını 64’e yükselten sarı-lacivertliler, aynı puandaki Galatasaray’a averajla üstünlük sağlayarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Goller Sinan Gümüş’ten
Ligin son haftasında Konyaspor’u Türk Telekom Stadı’nda ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 35 ve 77’nci dakikalarda Sinan Gümüş’ten gelirken, Konyaspor’un tek golünü 63’te Selim Ay kaydetti.
Sezonu galibiyetle kapatan ve puanını 64’e çıkaran sarı-kırmızılılar, averajla dördüncü sırada kaldı.
Buna göre Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise ikinci ön eleme turundan Avrupa Ligi’ne katılacak.
Podolski ve Bruma tribüne çıktı
Alman futbolcu Lukas Podolski, Konyaspor karşılaşmasında son kez Galatasaray formasını giydi. Japonya J-League ekiplerinden Vissel Kobe’ye transfer olan Podolski, RB Leipzig’le anlaştığı konuşulan Bruma’yla birlikte tribüne çıkarak taraftarlarla vedalaştı.