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Averajla: Son hafta kazanan iki takımdan Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray dördüncü


Süper Lig’in 34’üncü haftasında Adanaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada 6’ncı dakikada Vladimir Koman’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yenik duruma düşen sarı lacivertliler, 9’uncu dakikada Josef de Souza’nın golüyle skoru eşitledi.

Fenerbahçe’nin 22’nci dakikada Aatif Chahechouhe’yla 2-1 öne geçtiği mücadelede Emmmanuel Emenike’nin 90+1’de gelen golü skoru belirledi.

Bu sonuçla puanını 64’e yükselten sarı-lacivertliler, aynı puandaki Galatasaray’a averajla üstünlük sağlayarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Goller Sinan Gümüş’ten

Ligin son haftasında Konyaspor’u Türk Telekom Stadı’nda ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Fotoğraf: twitter.com/GalatasaraySK

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 35 ve 77’nci dakikalarda Sinan Gümüş’ten gelirken, Konyaspor’un tek golünü 63’te Selim Ay kaydetti.

Sezonu galibiyetle kapatan ve puanını 64’e çıkaran sarı-kırmızılılar, averajla dördüncü sırada kaldı.

Buna göre Fenerbahçe üçüncü, Galatasaray ise ikinci ön eleme turundan Avrupa Ligi’ne katılacak.

 

Podolski ve Bruma tribüne çıktı

Fotoğraf: twitter.com/GalatasaraySK

Alman futbolcu Lukas Podolski, Konyaspor karşılaşmasında son kez Galatasaray formasını giydi. Japonya J-League ekiplerinden Vissel Kobe’ye transfer olan Podolski, RB Leipzig’le anlaştığı konuşulan Bruma’yla birlikte tribüne çıkarak taraftarlarla vedalaştı.

 

 

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