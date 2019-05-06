Avengers, tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı listesinde ikinci sıraya yerleşti; gözünü Avatar’ın tahtına dikti

‘Avengers: Endgame’ filminin gişedeki hasılatı, 11 günde 2.189 milyar dolara (13.13 milyar lira) ulaştı. 24 Nisan’da vizyona giren film, sinema tarihinin gişede 2 milyar doları (11.99 milyar lira) aşan beşinci filmi oldu.

Fotoğraf: Marvel Studios

Film, ayrıca, tüm zamanların en yüksek gişe hasılatına sahip olan filmler listesinde, 2.788 milyar dolarla (16.72 milyar lira) birinci sırada yer alan Avatar’dan sonra ikinci sıraya yerleşti.

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Sinema yazarları, vizyona girdiği hafta sonu 1.2 milyar dolara (7.2 milyar lira) ulaşarak ‘hafta sonu bilet satışı rekoru’ kıran filmin şimdi de gözünü tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar’ın unvanına diktiği görüşünde hemfikir.

Meyda analisti Paul Dergarabedian ise Robert Downey Jr., Chris Evans gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran filmin Avatar’ın tahtına oturma ihtimalini şöyle değerlendirdi: “Film çok hızlı bir giriş yaptı ve görünen o ki sinemaseverlerin heyecanı sürüyor. Olmayacak bir şey değil. Ancak yaz sezonunda önemli rakipleri vizyona girecek bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Yaşayıp göreceğiz.”