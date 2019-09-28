Avcılar’daki, üç bloktan oluşan bina için tahliye kararı alındı

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul’un Avcılar ilçesinde yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. Üç bloktan oluşan, zeminde işyerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve iş yerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.

Fotoğraf: DHA

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi’nde oluşturulan masaya yapılan başvuru sayısı 300’e yaklaştı. 18 ekip ihbar edilen binaları tek tek incelerken Merkez Mahallesi’ndeki Öncel Apartmanı da incelendi.

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1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı’nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar tespit edildi.

Binanın, tahliyesinin tamamlanması gereken yarın akşam mühürleneceği belirtildi.