Avcılar’daki Bathonea Antik Limanı kazılarında 558’deki depremin izlerine rastlandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde sürdürülen Bathonea Antik Limanı kazılarında kenti 7 Mayıs 558’te vuran depremin izlerine rastlandı.

Fotoğraflar: DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) işbirliğiyle yapılan kazılara bu yıl yeniden başlandı. Kazılara başkanlık eden KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Bathonea’da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu söyledi.

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Aydıngün şöyle devam etti: “Burası çok önemli bir liman yerleşmesi; uluslararası bir aktarma limanı. Depremlerin izleri burada görülüyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz. Örneğin 6’ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem var. Hatta Ayasofya’nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus’un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi bu deprem için, ‘Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır’ diyor. Gerçekten temellerine kadar yıkılmış 6’ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik.”

Kazıların sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bilim dalına hizmet ettiğini anlatan Aydıngün, 11’inci yüzyılda İstanbul’da yaşanan bir depremin de izlerine rastladıklarını söyledi. Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şerif Barış’ın depremin izlerini günışığına çıkardığını söyleyen Aydıngün şunları söyledi: “Kazılarda bulduğumuz büyük bir sarnıç yapımız var. Prof. Dr. Şerif Barış, bu sarnıç yapısındaki kırılmalardan yola çıkarak bir deprem ve ardından oluşan heyelandan söz etti.”

