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Yaramazlara biraz batar!

Avcılar’da su borusu patladı, yol çöktü: Çöken yola İSKİ kamyoneti saplandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü. İSKİ kamyonetinin iki lastiği çöken yola saplandı.

Fotoğraflar: DHA

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Duygu Sokak’ta su borusunun patlaması sonucu yolun altında yumuşayan toprakta boşluklar oluştu. İSKİ kamyoneti sokakta çalışma yaptığı sırada yolun bir kısmı çöktü. Kamyonetin iki tekeri çöken yola saplandı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

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İşçiler bir süre çöken yerleri toprakla doldurarak kamyoneti kurtarmaya çalıştı ancak kamyonet olduğu yerden çıkarılamadı. Çalışma için olay yerinde bulunan iş makinesi, kamyoneti kaldırdı.

İşçiler çöken yeri toprakla doldurduktan sonra kamyonetin ön kısmına geçen iş makinesi halatla kamyoneti çekerek kurtardı. Bazı binaların bodrum katı ise patlayan borular nedeniyle su altına kaldı.

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