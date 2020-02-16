Avcılar’da, pazar günü dükkanını açmak isteyen berberi Danıştay haklı buldu; 94 berber hizmet vermeye başladı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde berber dükkanı sahibi Öztürk Karahan, iş yerini pazar günleri açmasının yasak olmasına karşı çıkarak o gün de çalışabilmek için belediyeye dava açtı ve kazandı. Karahan, kararı diğer berberlerle paylaştı. 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı.

Fotoğraf: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde dükkanı olan erkek berberi Öztürk Karahan, pazar günü işyerinin açık olmasına izin vermeyen Avcılar Belediyesi aleyhine 1 Mart 2012’de İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme 30 Nisan 2014’te, Avcılar’daki erkek kuaförü ve belediye yetkililerinin iş yerlerinin pazar günleri kapalı tutulmasına karar verdiğini bu nedenle belediyeden pazar günü için işyeri açma ruhsatı alması gerektiğine karar verdi.

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Karahan, kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 8’inci Dairesi yasa koyucunun hafta tatilini zorunlu kıldığını kabul ederken, şu hükme vardı:

“İlgili mevzuatta aynı işi yapan esnaf, çoğunluğunun kararına göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunmadığından bu durumun tek başına hafta sonu çalışma izni verilmemesi işlemine gerekçe olamayacağı sonucuna varılmıştır. Kanunda sayılan istisnai iş kolları arasında bulunmadığı açık olan berber esnafının belediyeye müracaat ederek izin almak suretiyle hafta tatilinde de çalışabilme hakkı bulunmakta iken davalı, idarenin davacıya tanınan hafta tatilinde çalışabilme hakkını kısıtladığı açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.”

Karahan, diğer berberlerin de emsal kararı iş yerlerinin ön camına yapıştırdıklarını ifade ederek, “İsteyen pazar günü çalışsın, isteyen kapatsın. Berberler Odası hafta sonu tatiliyle uğraşacağına berber çocuklarına burs imkanı sağlasın, önemli bölümü sosyal güvencesiz çalışanların haklarını, mesleğin onurunu korusun” ifadelerini kullandı.