Avcılar’da kadın cinayeti: İki çocuğunun önünde bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul’da yaşayan Ercan A. (41), imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı Seda Kurt’u (40), iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Ercan A. polis tarafından aranıyor.

Fotoğraf: DHA

Bu sabah Ambarlı Mahallesi’nde yaşayan, uzun süredir aralarında geçimsizlik olduğu belirtilen çift kavga etti. Ercan A., mutfaktan aldığı bıçakla Seda Kurt’a saldırdı. Kaçarken, bıçağı çaprazdaki binanın girişine attı. Kurt, ilk eşinden oğlu Özgür Kurt ve annesi Bedia Akar’ın 112’yi araması üzerine eve giden sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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Kurt’un annesi Akar, kızının daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu söyleyerek, “Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına yedi dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu” dedi.

Oğlu Özgür Kurt ise şunları söyledi: “Gece saat 02:00 sıralarında işten çıkıp eve geldim. Üvey babam, saat 02:30 gibi eve geldi. 04:00’te yattılar. Olay, saat 07:30 gibi iki yaşındaki kardeşimin gözü önünde oldu. Bu adamın daha önceden intihar girişimi var. Psikopat biraz. Kavga etmişliği de vardı. Annemi daha önce de dövme olayları vardı. Bayağı ayrı kaldılar. Bir iki haftadır da kardeşim için bir araya gelmişlerdi.”

Kasten yaralama, uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı var

Kızını kaybeden Akar, çeşitli suçlardan defalarca yakalanan Ercan A.’nın Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında zaman zaman karakola giderek imza attığını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ercan A.’nın kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından kaydının bulunduğunu belirledi.