Avcılar’da engelli genci döven kişi tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yüzde 76 engelli genci döven adam, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Geçen pazar günü Cihangir Mahallesi’nde O.M. isimli kişi, ‘sevgilisine laf attığı’ gerekçesiyle otizmli Taha Alper Erdem’i darp etmişti. O.M., gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Küçükçekmece başsavcılığı, O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M. tutuklandı.