Avcılar’da engelli genç hastanelik edildi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşına “Şit” dediği için yüzde 76 engelli genci darp ederek hastanelik etti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri oluşan genç hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan M.O, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay 8 Mart pazartesi saat 14:30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sefer Sokak’ta meydana geldi. Teyzesinin evinin önünde bekleyen Taha Alper Behrem, iddiaya göre, sokakta otomobiliyle geçen M.O. ve kız arkadaşına seslendi. M.O., kendilerine seslenen engelli genci, kız arkadaşına laf ettiğini öne sürerek darp etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli, Alper Behrem’e dakikalarca vurdu.

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Engelli gencin yüzünde, boynunda ve vücudunda yaralar oluştu. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı otomobile binerek uzaklaştı. Darp edilen engelli genç hastaneye kaldırıldı.

Behrem ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu. İfadesi alınan şüpheli M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

‘Döverken ‘Ben engelliyim’ dedim’

Behrem, “Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona ‘ben engelliyim’ dedim. Başka ne diyebilirim ki” dedi.

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Anne Zeliha Yıldırım şunları anlattı: “Alper teyzesinin kapısına geliyor. O arada ne olduğunu bilemiyoruz. Öğreniyorum ki çocuğumu yaklaşık iki buçuk metrelik merdivenlerde tekme atarak bahçeye fırlatıyor. İnip boğazını sıkıyor. Daha sonrasında tekme ve yumruk atarak yavrumun gözlerine, yüzüne vuruyor. Oğlum ‘Abi ben engelliyim vurma bana’ diyor. Kendini ancak böyle savunabiliyor. Çünkü karşılık vermesini bilmiyor. Devamında çocuğumu giriş katının demirlerine vuruyor. Etrafındakiler ‘Bırak o çocuk engelli’ dediğinde ‘Bana ne engelliyse engelli’ diyor. Tamamen öldürme kastıyla oğlumu mahvediyor. İfadelerinde kız arkadaşıma tacizde bulundu demişler. Kız arkadaşına ‘şit’ demiş. Sebebi bu. Ben böyle dediğine de inanmıyorum. Benim oğlum herkese selam verir kendi kendine konuşur.”