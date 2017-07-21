‘Avcılara hedef olan’ Afrika’nın sembol aslanı Cecil’in oğlu da Zimbabve’de vurularak öldürüldü

Zimbabve’de bir Amerikalı tarafından öldürülen Afrika’nın simge aslanı Cecil’in oğlu da benzer şekilde öldürüldü.
Siyah yelesiyle simge haline gelen 12 yaşındaki Cecil, 2015’te Amerikalı bir dişçi tarafından Zimbabve’deki Hwange Ulusal Park’ta öldürülmüştü.
Aslanın altı yaşındaki oğlu Xanda da 7 Temmuz’da Hwange Milli Parkı dışında vurularak öldürüldü.
Oxford Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi (WildCRU) aslana elektronik bir tasma takmıştı.
Araştırma ekibi, parkın çevresinde de 5 kilometrelik ‘av yasağı’ istiyor. Parkın dışında bulunan aslanları öldürmek yasa dışı değil.