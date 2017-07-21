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‘Avcılara hedef olan’ Afrika’nın sembol aslanı Cecil’in oğlu da Zimbabve’de vurularak öldürüldü

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Zimbabve’de bir Amerikalı tarafından öldürülen Afrika’nın simge aslanı Cecil’in oğlu da benzer şekilde öldürüldü.

Xanda (ortada). Fotoğraf: Reuters

Siyah yelesiyle simge haline gelen 12 yaşındaki Cecil, 2015’te Amerikalı bir dişçi tarafından Zimbabve’deki Hwange Ulusal Park’ta öldürülmüştü.

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Aslanın altı yaşındaki oğlu Xanda da 7 Temmuz’da Hwange Milli Parkı dışında vurularak öldürüldü.

Oxford Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi (WildCRU) aslana elektronik bir tasma takmıştı.

Araştırma ekibi, parkın çevresinde de 5 kilometrelik ‘av yasağı’ istiyor. Parkın dışında bulunan aslanları öldürmek yasa dışı değil.

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