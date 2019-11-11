Avcılar belediye başkanı: Üç yapıdan biri yenilenmeli

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki her üç yapıdan birinin yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: avcilar.bel.tr

artigercek.com’dan Rıfat Doğan’a konuşan Hançerli, deprem öncesi, sırasında ve sonrasında acil olarak hayata geçirilecek acil deprem planlarını güncellediklerini ifade etti.

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Hançerli, Avcılar’da 35 bin civarında yapının bulunduğunu, 10 bininin yenilenmesi gerektiğini belirterek bunu belediyenin yapamayacağını, devletin de buna bütçesinin olmadığının söylendiğini dile getirdi.

Belediye başkanı şunları ifade etti: “Hiç kimse, devlet de hiçbir aşamada kimseye evini binasını ücretsiz evini yenilemedi. Yanlış bir algı var bu konuda. Dolayasıyla devlet, vatandaş, ilçe belediyeleri ve İBB tüm kurum ve kuruluşlar elbirliğiyle birlikte yol yürümemiz gerekiyor. Birlikte seferberlik halinde çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Avcılar’ın dönüşmesi için ekstra bir imar hakkına ihtiyacı var.”

‘Daha büyüğü yapılabilmeli’

Avcılar’da yıkılan yapının yerine yenisinin aynı büyüklükte yapılamadığını aktaran başkan, yapının yenilenmesi için daha büyüğünün yapılması gerektiğini, bunun için de imar hakkında ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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Hançerli, ilçede 49 deprem toplanma alanı bulunduğu bilgisini de verdi. Başkan, Merkez, Deniz Köşkler, Ambarlı ve Gümüşpala mahallelerine öncelik verileceğinden bahsetti.

İstanbul’un deprem yönünden en riskli ilçelerinden biri olan Avcılar’da, Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından birçok binada hasar oluşmuştu.