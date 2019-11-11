Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avcılar belediye başkanı: Üç yapıdan biri yenilenmeli

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki her üç yapıdan birinin yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: avcilar.bel.tr

artigercek.com’dan Rıfat Doğan’a konuşan Hançerli, deprem öncesi, sırasında ve sonrasında acil olarak hayata geçirilecek acil deprem planlarını güncellediklerini ifade etti.

Reklam

Hançerli, Avcılar’da 35 bin civarında yapının bulunduğunu, 10 bininin yenilenmesi gerektiğini belirterek bunu belediyenin yapamayacağını, devletin de buna bütçesinin olmadığının söylendiğini dile getirdi.

Belediye başkanı şunları ifade etti: “Hiç kimse, devlet de hiçbir aşamada kimseye evini binasını ücretsiz evini yenilemedi. Yanlış bir algı var bu konuda. Dolayasıyla devlet, vatandaş, ilçe belediyeleri ve İBB tüm kurum ve kuruluşlar elbirliğiyle birlikte yol yürümemiz gerekiyor. Birlikte seferberlik halinde çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Avcılar’ın dönüşmesi için ekstra bir imar hakkına ihtiyacı var.”

‘Daha büyüğü yapılabilmeli’

Avcılar’da yıkılan yapının yerine yenisinin aynı büyüklükte yapılamadığını aktaran başkan, yapının yenilenmesi için daha büyüğünün yapılması gerektiğini, bunun için de imar hakkında ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Reklam

Hançerli, ilçede 49 deprem toplanma alanı bulunduğu bilgisini de verdi. Başkan, Merkez, Deniz Köşkler, Ambarlı ve Gümüşpala mahallelerine öncelik verileceğinden bahsetti.

İstanbul’un deprem yönünden en riskli ilçelerinden biri olan Avcılar’da, Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8’lik depremin ardından birçok binada hasar oluşmuştu.

Avcılar’da bir binaya mühür: Betonu kuma dönmüş, demirleri vasfını yitirmiş

Avcılar’da depremde hasar gören iki okulda daha ders yapılmayacak

Deprem izleri: Avcılar’daki veteriner fakültesi binası üç gün içinde boşaltılacak

Depremde hasar gören Avcılar’daki ortaokulda bir ay ders yapılmayacak

SON HABERLER

Anıtkabir’de insan seli: ‘Özgürce nefes almamızı Atatürk’e borçluyuz’

SEÇİL TÜRESAY [email protected] Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında, her 10 Kasım’da, saat 09:05’te olduğu gibi yurdun dört bir yanında hayat durdu. Ankaralılar ve Ulu Önder anısına hayatı kentlerinde durdurmak yerine O’nun ebedi istirahatgahında olmak isteyenler ise Anıtkabir’e aktı. Türkiye’nin farklı illerinden yola çıkan on binler Ata’nın huzurunda olmak için sabahın erken […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...