‘Avcı Kız’ iddianamesi: Tuzağa düşürüp pavyonda fahiş hesap ödeten çete lideri ve adamlarına 1605’er yıl hapis istendi

Ankara’da sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü kişilere, pavyon ve gece kulüplerinde ‘fazla hesap ödeten’ çeteye yönelik soruşturma tamamlandı; 112 sanık için iddianame hazırlandı. Polisin, ‘Avcı Kız’ adını verdiği operasyonda yakalanan çete lideri E.E ve 11 adamı için 1605’er yıl hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığının, Temmuz 2019’da başlattığı soruşturma tamamlandı. İddianame, Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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İddianamede, çete üyesi kadınların sosyal medyadan tanıştığı kişileri anlaşmalı yerlere götürdüğü, 5 ila 10 bin lira hesap çıkartıldığı, itiraz edenlerden zorla parla alındığı, şiddet uygulandığı belirtildi.

Yazıcı, yarıcı ve koparıcı…

İddianamede, sosyal medyadan tuzağa düşürenlere ‘yazıcı’, buluşup gece kulübüne götürenlere ‘yarıcı’, hesabı tahsil eden kişilere ise ‘koparıcı’ adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve ‘yarıcı kız’ arasında ikiye bölündüğü, yarıcı kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı çete elebaşına verdiği anlatıldı.

İddianamede müşteki ifadeleri de yer aldı. Bu ifadelere göre çete üyeleri, üzerinde fazla para olmayan mağdurları, en yakındaki bankamatiklere götürerek zorla para çektirdi.

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Bu şekilde 107 kişiyi dolandıran çete üyelerinin telefon görüşmeleri teknik takiplerle tek tek tespit edildi. İddianamede yer alan telefon kayıtlarından bazıları şöyle:

“Kanka bankaya götür bebeyi para yoksa sabaha kalır, hiç güvenmiyorum bunlara.”

“Kaçıyorum ben mutfağa.”

“‘Bin liram var’ diyor ama fazla var bunda.”

Çete lideri ve 11 adamı tüm suçlardan sorumlu tutularak ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘107 kez nitelikli yağma’ suçlarından toplam 1605’er yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Çete üyelerinden ‘yağma’ suçuna karıştığı tespit edilenler altı yıldan 15 yıla kadar, ‘yağma’ suçuna katılmayanlar ise iki yıldan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapsi isteniyor.