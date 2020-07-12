Av ihalesi şimdilik iptal: Tunceli’deki dağ keçilerinin akıbeti ‘rapor’a bağlı

Tunceli’de dağ keçilerinin avlanabilmesi için yapılması planlanan ihale iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı 15’inci Bölge Müdürlüğü, 17 dağ keçisinin avlanması için 13 Temmuz’da ihale düzenleme kararı almıştı. Birçok kişi buna tepki gösterirken, idare mahkemesinde de dava açılmıştı.

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Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihalenin iptal edildiğini duyururken, dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, Türkiye’de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek keçilerin bir kısmının avlanmasına izin verildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tunceli’de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13 Temmuz’da 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13 Temmuz’da yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir.”