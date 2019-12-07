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Yaramazlara biraz batar!

Autumn Rhythm – Jackson Pollock

Autumn Rhythm – Jackson Pollock

Soyut dışavurumculuğun önemli temsilcisi ABD’li ressam Jackson Pollock’un ‘Autumn Rhythm’ (Sonbahar Ritmi) adlı, 1950 tarihli yağlı boya tablosu.

Pollock’un 1940’lara kadar yaptığı resimleri baskın olarak mitolojik figürler içeriyordu. 1947’de ise astarsız tuvali yere sererek Autumn Rhythm gibi soyut, sürprizli, spontane resimler yapmaya başladı. Tekniği ise fırça, çubuk gibi farklı malzemeler ile boyayı tuvale damlatmak, dökmek ve saçmak şeklinde gelişti. 

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Pollock’un tekniğinin büyük ilgi toplamasının bir sebebi de resim yaparken kaydedilen fotoğraf ve videoları. Bu kayıtlarda sanatçının bilinç akışı halinde resim yaptığı açıkça görülüyor. Temsil ettiği soyut dışavurumculuk akımı da tam olarak bu anlama geliyor. 

Pollock bu teknikle o kadar fazla resim yaptı ki çoğu tablosuna bir isim yerine yalnızca numara vermeyi tercih etti. Ancak Autumn Rhythm, ‘30 Numara’ olmanın dışında, yapıldığı mevsimden ilhamla da bir isim kaptı. 

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