Autumn in Bavaria – Kandinsky

Rus ressam ve sanat teoristi Wassily Kandinsky’nin 1908 tarihli yağlı boya tablosu.

Autumn in Bavaria, Kandinsky’nin, Almanya’nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te yaşadığı bölgenin güz mevsimindeki temsili.

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Soyut resim dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kandinsky, bu resimde belirgin doğa ve hayat elementlerine de yer veriyor.

1901-03 yıllarında, sanatın geleneksel düşünce yapısına karşı çıkmak için, Kandinsky ve üç diğer sanatçının önderliğinde, Münih’te ‘Phalanx’ adlı sanat topluluğu kuruluyor. Kandinsky, bu grupta sanat eğitimi alan öğrencilere Hollandalı ressam Van Gogh’u tanıtıyor.

Van Gogh’un kısa ve uzun çizgiler ile noktalardan oluşan resim tarzı her ne kadar Kandinsky’ye yabancı olsa da bu resminde Van Gogh’tan etkilendiği düşünülüyor.