Audrey Hepburn, 2’nci Dünya Savaşı yıllarında Hollanda’da direnişin destekçilerindenmiş

Hollywood’un efsane isimlerinden Audrey Hepburn’ün 2’nci Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Hollanda’da direnişe destek verdiği, Britanyalı bir paraşütçüyü evinde sakladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: USA Today

Daily Mail’deki habere göre ABD’li yazar Robert Matzen, ‘Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II’ adlı kitapta 1993’te ölen ünlü oyuncunun Britanyalı askeri, Velp adlı köydeki evinin kilerinde saklayarak canını tehlikeye attığını yazdı.

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Kitaba göre Hepburn’ün annesi askeri, “Zavallı Britanyalı asker, çok zayıf” yazılı bir notla ona gönderdi. Ünlü oyuncunun savaş yıllarındaki kahramanlığını oğlu Luca Dotti Matzen’e anlattı. Kitapta Dotti’nin şu sözleri yer alıyor: “Annem askeri saklamanın onu çok heyacanlandırdığını ancak tehlikeli olduğu için korktuğunu söyledi çünkü yakalandıkları takdirde tüm ailenin kurşuna dizileceğini biliyordu.”

Daily Mail’deki habere göre ABD’li yazar Robert Matzen, ‘Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II’ adlı kitapta 1993’te ölen ünlü oyuncunun Britanyalı askeri, Velp adlı köydeki evinin kilerinde saklayarak canını tehlikeye attığını yazdı. Kitaba göre Hepburn’ün annesi askeri, “Zavallı Britanyalı asker, çok zayıf” yazılı bir notla ona gönderdi. Hepburn’ün savaş yıllarındaki kahramanlığını oğlu Luca Dotti Matzen’e anlattı. Kitapta Dotti’nin şu sözleri yer alıyor: “Annem askeri saklamanın onu çok heyacanlandırdığını ve ancak tehlikeli olduğu için korktuğunu söyledi çünkü yakalandıkları takdirde tüm ailenin kurşuna dizileceğini biliyordu.”

Matzen, Hepburn’ün oyunculuk kariyeri etkilenmesin diye ünlü olduğunda, 15-16 yaşlarındayken yaşananları gizli tuttuğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Komşuları onun Hollanda’nın direnişine başka yollarla da destek verdiğini doğruluyor. Britanya ordusunun 1944’teki, başarılı olmayan Market Garden operasyonunda görevli paraşütçülere yiyecek vermiş ve mesaj götürmüş. Naziler tarafından dağıtımı yasaklanan bir gazetenin dağıtımına yardım etmiş ve direniş için para toplamak amacıyla gizli etkinliklerde dans etmiş. ”

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Annesi Hollandalı babası İngiliz olan Hepburn, savaş sonrasında 1948 yılında Britanya’ya yerleşti. Önce bale eğitimi alan Hepburn, 1951’de rol aldığı ‘Gigi’ filmiyle büyük başarı elde etti. ‘Tiffany’de Kahvaltı’, ‘Bir Kadın Yarattım’ ve ‘Sabrina’nın aralarında olduğu çok sayıda filmde rol aldı.



