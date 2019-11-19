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Yaramazlara biraz batar!

AÜ rektörü: Sınava girmeyen 2 bin kişi; pasif öğrenciye indirimli kart verilmiyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci kimlik kartının getirdiği avantajlardan yararlanmak için açık öğretim fakültelerine kayıtların arttığına dair iddiayı reddetti.

Fotoğraf: DHA

Çomaklı, Habertürk’te katıldığı canlı yayında “Bizde pasif öğrenci denilen kaydını yenilemeyen öğrencidir. Kaydını yapmayan öğrenciye kimlik kartı verilmediği için bu kişiler öğrenci indiriminden yararlanamıyor” dedi.

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Açık öğretim sisteminde 1 milyon 50 bin kişi olduğunu belirten Çomaklı, sınava girmeyenlerin sayısının yalnızca bin, iki bin kişi civarında olduğunu kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde 2.2 milyon öğrencinin pasif durumda olduğu belirtilmişti.

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