AÜ rektörü: Sınava girmeyen 2 bin kişi; pasif öğrenciye indirimli kart verilmiyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyarette, İmamoğlu’nun seçim kampanyasında söz ettiği ‘İstanbul’un üç büyük kulübüne verilen marka değeri’ konuşuldu. İmamoğlu ve Koç, sadece futbol değil, diğer spor alanlarında da işbirliği yapma mesajı verdi. İmamoğlu, Fenerbahçe’nin ardından görüştüğü Basın Konseyi üyeleriyle de, Türkiye’deki ‘basın özgürlüğü’ne ilişkin yurtdışında karşılaştığı sorularla ilgili konuştu.