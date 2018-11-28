Atwood, ‘The Handmaid’s Tale’ın devamını yazıyor: Eylül 2019’da raflarda

Kanadalı yazar Margaret Atwood, ‘The Handmaid’s Tale/Damızlık kızın öyküsü’ kitabının ikincisini Eylül 2019’da yayınlayacağını duyurdu.

Atwood’un The Handmaid’s Tale adlı kitabı, ilk kez 1985’te basılmıştı.

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Yazarı başyapıtı sayılan kitapta, baskı altındaki kadınların çocuk doğurmaya zorlanması anlatılıyor.

Atwood ve yayıncısı, kitabın devamı niteliğindeki ‘The Testaments’ adlı romanı gelecek yılın eylül ayında yayınlacaklarını açıkladı.

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Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpX pic.twitter.com/pePp0zpuif — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 28, 2018

Kanadalı yazar, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Evet, soranlara: The Handmaid’s Tale’ın devamını yazıyorum. The Testaments, Offred’ın son sahnesinden 15 sene sonra başlıyor ve üç kadın karakter tarafından anlatılıyor.”

Yayıncı, yeni kitabın, romanın geçen yılın nisan ayında dizi formatında ekrana getirilen halinin devamının olmayacağını açıkladı.

Feminist yazar, kitabına ilişkin şunları söyledi: “Sevgili okurlar, Gilead ve onun iç dünyası hakkında bana sorduğunuz her şey bu kitap için ilham kaynağı oldu. Yani neredeyse her şey! Diğer bir ilham kaynağı ise içinde yaşadığımız dünya.”