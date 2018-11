Atwood, ‘The Handmaid’s Tale’ın devamını yazıyor: Eylül 2019’da raflarda

Kanadalı yazar Margaret Atwood, ‘The Handmaid’s Tale/Damızlık kızın öyküsü’ kitabının ikincisini Eylül 2019’da yayınlayacağını duyurdu.

Atwood’un The Handmaid’s Tale adlı kitabı, ilk kez 1985’te basılmıştı.

Yazarı başyapıtı sayılan kitapta, baskı altındaki kadınların çocuk doğurmaya zorlanması anlatılıyor.

Atwood ve yayıncısı, kitabın devamı niteliğindeki ‘The Testaments’ adlı romanı gelecek yılın eylül ayında yayınlacaklarını açıkladı.

Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpX pic.twitter.com/pePp0zpuif

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 28, 2018