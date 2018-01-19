ATV’yi milyonluk cezadan RTÜK toplantısından önce gelen faks mı kurtardı?

RTÜK’ün ATV’ye 1 milyon liralık idari para cezasını, kanalın bağlı bulunduğu Turkuvaz Medya’nın avukatlarından toplantının başlamasından iki saat önce gelen faks üzerine vermekten vazgeçtiği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre ‘Esra Erol’da’ isimli programda Adana’da bebeklerin satıldığı iddia edildi.

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Hedef gösterildiklerini söyleyen doktorlar ve hastane yönetimi kanalı Ankara ve Adana’daki il sağlık müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve cumhurbaşkanlığına şikayet etti.

Şikayetlerin de yer aldığı RTÜK uzman raporunda yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle ATV’ye idari para cezası verilmesini talep edildi. Rapor hazırlanmasının ardından dört toplantıda rapor gündeme alınmadı.

Sözkonusu rapor, 10 Ocak’taki kurul gündemine gelmeden iki saat önce Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksyon AŞ’nin avukatından RTÜK’e bir faks gönderildi.

Faksta programın ardından Adana başsavcılığınca soruşturma açıldığı bilgisi yer aldı. ATV’nin bu yayınlarının kamu yararına hizmet ettiğinin ifade edildiği faksta, “Yayınların kamuoyu aydınlatmada üstlendiği rol göz önüne alınarak, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın etkilenmemesi gereği, işbu yazıda belirtilen hususların dikkate alınmasını arz ederiz” dendi.

RTÜK Üst Kurulu’nun bu faks üzerine ATV’ye 1 milyon lira ceza kesmekten vazgeçtiği öne sürüldü. Kuruldaki karar oy çokluğuyla alındı.

ATV, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı.