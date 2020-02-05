Attila Gökçe: Obi Mikel’e yönelik ırkçı söylem sahipleri mutlaka yargılanmalı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, Süper Lig’de belki de yılın en güzel maçı olarak anılacak. Baştan sona soluk soluğa seyrettik. Hocalara da futbolculara da teşekkür ederiz. Ne var ki maç sonrası sosyal medya paylaşımları canımızı sıktı. Trabzonsporlu John Obi Mikel’i hedef alan ırkçı söylemler sinir bozucuydu. Eski tartışmalardan yola çıkarak bu olaya kes-yapıştır yöntemiyle Emre Belözoğlu’nu da katma gayretleri kurnazlık ve ahlaksızlık örneği oldu. Bu paylaşımlar nedeniyle ırkçı söylem sahipleri mutlaka yargılanmalı. Onlar sadece Obi Mikel’e saldırmakla kalmadı Süper Lig’i de lekeledi. Hesap vermeleri gerekir.

Attila Gökçe’nin yazısı