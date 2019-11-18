Attila Aşut: ‘Bir gecede cahilleştik’ nakaratı, Latin abecesine karşı olanların beylik söylemidir

AKP’li Cumhurbaşkanı, iç politikada sıkışınca gündem değiştirip Cumhuriyetle uğraşmayı seviyor! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener doğru söylemiş: “Erdoğan, işler ne zaman kötüye gitse, Atatürk’e, Cumhuriyete ve Cumhuriyet kazanımlarına sataşıp suni gündem yaratmaya çalışır.”

10 Kasım’daki konuşmasında yine aynı şeyi yaptı. Atatürk’ü över gibi başlayıp Cumhuriyetle Osmanlı’yı çatıştırdı. Çakma tarihçilerin yalan yanlış bilgilerine dayanarak “Osmanlı’da şöyle ileriydik, böyle başarılıydık” diye övünüp durdu!

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Erdoğan’ın hedefinde bu kez ‘Harf Devrimi’ vardı. Latin harflerinin kabulünü eleştirirken ağızlarda sakız olmuş bir klişeyi yineledi. “Harf devrimi ile her şey sıfırlandı” diyerek Arap harflerine, Osmanlıcaya özlemini dillendirdi…

“Bir gecede cahilleştik” nakaratı, Latin abecesine karşı olanların beylik söylemidir.

Attila Aşut’un yazısı