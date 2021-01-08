ATSO’dan çağrı: Ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları Antalya’da oynansın

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya’da oynatılması talebinde bulundu.

İsviçre’nin Young Boys takımı, geçen yıl ocak ayında ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesinde yapmıştı. Fotoğraf : DHA

AA’nın haberine göre dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınından turizm sektörünün etkilendiğini belirten Çetin, Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan’ın da aynı yönde öneri yaptığını anımsattı.

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Çetin şunları söyledi: “Öneriyi sonuna kadar destekliyoruz. Antalya bölgesi sahip olduğu uluslararası spor tesisleri ile Akdeniz çanağındaki en önemli spor turizmi destinasyonu konumunda. Sadece kamp döneminde yerli ve yabancı 2 bine yakın kulübü ağırlıyoruz. Salgın, Antalya ekonomisinin omurgası durumundaki turizmi ve turizme bağlı pek çok sektörü etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçları, Antalya’da oynatma yönünde alacağı karar, turizm ve bağlı sektörlere can suyu olacaktır.”