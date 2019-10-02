Atölye Modern’in yeni seminer dönemi 8 Ekim’de başlıyor: Çağdaş sanat hayatımızın neresinde?

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı ‘Atölye Modern’in 19’uncu seminer dönemi sanatçıların katılımıyla ve yeni programlar eşliğinde 8 Ekim’de başlayacak.

Fotoğraflar: İstanbul Modern

Katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’, günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden ‘Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi’ ve çağdaş sanat nedir sorusunun yanıtını aramakla başlayan ‘Çağdaş Sanatı Anlamak’ seminerleri yeni dönemin programında.

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Yazar Mario Levi yönetimindeki ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’, yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden ve yıllardır yazmayı erteleyen katılımcıların farklı yazı türlerini keşfe çıkabileceği bir atölye. ‘9 Ekim – 4 Aralık‘ tarihleri arasında ‘çarşamba günleri 19:30-21:30 saatlerinde’ düzenlenecek.

Esra Aliçavuşoğlu, Uşun Tükel, Fırat Arapoğlu, Osman Erden gibi alanında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen ‘Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi’ seminerleri, katılımcılara sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlam oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor. Seminerler ’16 Ekim – 25 Aralık’ tarihlerinde ‘çarşamba günleri 19:30 – 21:30 saatlerinde’ düzenlenecek.

Sanatçıların gözünden çağdaş sanatın dinamikleri

Atölye Modern’in bu yılki yeni seminer programı ‘Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri’ çağdaş sanatçılar Murat Germen, Ferhat Özgür, Bager Akbay, Antonio Cosentino, Zeynep Günsür ve Alper Maral’ın yönetiminde düzenleniyor.

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Seminer kapsamında 1980’den günümüze Türkiye’de çağdaş sanat ortamı ve sanat çalışmalarını ortaya çıkaran dinamikleri sanatçıların gözünden altı farklı seminer temasıyla katılımcılarla paylaşıyor:

1) Murat Germen’in düzenleyeceği ‘Sanatsal bir üretim biçimi olarak mekan‘ semineri Türkiye’de 1980 sonrası üretimlerde mekan kavramının bir sanatçının eser külliyatında nasıl bir boyut kazandığı inceleniyor. Gündüz Programı; 23 Ekim Çarşamba 10.30 – 12.30 / Akşam Programı; 22 Ekim Salı 19.30 – 21.30

2) Ferhat Özgür’ün yönetimindeki ‘Türkiye’de çağdaş sanatın dinamikleri‘ semineri, 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanının felsefi, politik, toplumsal ve biçimsel dinamiklerine odaklanacak. Gündüz Programı; 6 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30 /Akşam Programı; 7 Kasım Perşembe 19.30 – 21.30

3) ‘Günümüz teknolojileri sanatsal üretim biçimlerini nasıl etkiler?’ ve ‘Türkiye’de yeni teknolojilerle üretilen sanatsal üretimler nelerdir?’ gibi soruların peşine düşülen ‘Türkiye’de yeni medya sanatı mı gündüz sanatı mı?’ başlıklı seminer Bager Akbay tarafından yönetiliyor. Gündüz Programı; 13 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30 / Akşam Programı; 12 Kasım Salı 19.30 – 21.30

4) 1990’lı yıllardan beri üretimlerinde ağırlıklı olarak endüstriyel malzemelere yer veren, hazır nesneler kullanan, çalışmalarını bir mühendis gibi inşa eden çağdaş sanatçı Antonio Cosentino, ‘Türkiye’de çağdaş sanatta malzeme çeşitliliği’ başlıklı semineri yönetiyor. Seminerde, katılımcılar 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımını politik, sosyolojik ve felsefi okumalarla bir sanatçının gözünden yeniden keşfediyor. Gündüz Programı; 27 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30 / Akşam Programı; 26 Kasım Salı 19.30 – 21.30

5) ‘Türkiye’de beden ve hareket üzerine yenilikçi ifadeler’ başlıklı seminerde sanatçı ve akademisyen Zeynep Günsür yönetecek. Günsür, katılımcılara Türkiye’de çağdaş dansın tarihi ve bedensel yaklaşımların gelişimi hakkında bilgi verecek. Gündüz Programı; 3 Aralık Salı 10.30 – 12.30 / Akşam Programı; 3 Aralık Salı 19.30 – 21.30

6) Besteci ve müzikolog Alper Maral’ın düzenlediği ‘Türkiye’de çağdaş sanatta duysal tasarım ve disiplinlerarası yaklaşımlar‘ başlıklı seminerde, katılımcılar 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanındaki disiplinlerarası üretimleri ve izleme pratiklerini tanıdığı gibi, bu üretimleri etkileyen düşünsel zemini tanıyarak yeniden keşfetme şansı buluyor. Gündüz Programı; 11 Aralık Çarşamba 10.30 – 12.30 / Akşam Programı; 12 Aralık Perşembe 19.30 – 21.30