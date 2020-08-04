ATO: Ankara’daki pandemi hastanelerinde yoğun bakım üniteleri doldu

Ankara Tabip Odası (ATO), pandemi hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu, şehirdeki diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığını belirtti. ATO’nun raporunda, Ankara’da günlük corona virüsü pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı ifade edildi.

Fotoğraf: AA

ATO, ‘Yeniden Açılma (‘Normalleşme’ Haziran-Temmuz 2020) Süreci Değerlendirme ve Anket Analizi’ sonuçlarını paylaştı.

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Raporda yoğun bakım kapasitesiyle ilgili şöyle dendi: “Klinik olarak semptomu olan ve akciğer tomografisinde yaygın pnömonik infiltrasyonu bulunan hastalara yer bulunmamaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir.”

Pandemi hastanelerinde salgının en yoğun yaşandığı nisan-mayıs aylarında her odaya bir pozitif hasta kabul edilirken, şimdiki süreçte bu odalara ikişer hasta yatırıldığı belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Ankara’da kamu özel işbirliği ile işletilen bir hastanede Covid-19 hastalarının kabul edildiği her biri yoğun bakım ünitesinin hasta kapasitesi normal koşullarda 16 iken bu yoğun bakım ünitelerine de sekizer hasta ilave edilmiş, 16 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitelerinde 24 hastaya hizmet verilmeye başlanmıştır.”

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Hastanelerdeki yoğunluğun, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar için de ciddi risk oluşturduğunun belirtildiği raporda, bu yoğunluğun pandemi hastanelerinde fiziksel mesafe ve hijyen önlemlerinin de geri plana itilmesine ve uzayan kuyruklarda bulaş riskinin çok fazla artmasına sebep olduğu vurgulandı.

ATO’nun verisine göre Ankara’da Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısını 4 Ağustos itibariyle 488’e yükseldi.