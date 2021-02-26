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Yaramazlara biraz batar!

ATM’lere sahte para yükleyenlere operasyon: 17 gözaltı

Kocaeli merkezli dört ilde, ATM’lere sahte para yükleyip hesaptan para çeken 17 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dört kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine ATM’lere sahte para yükleyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı.

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Takibin ardından ekipler, Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Ordu’da operasyon düzenledi, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Dolandırıcıların yarısı sahte yarısı gerçek olan parayı bant ile yapıştırarak ATM’ye yükledikleri belirtildi.

Şüphelilerden dördü savcının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 13 kişi ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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