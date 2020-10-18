ATM’de unutulan 10 bin lirayı bir sonraki müşteri bulup iade etti

Eskişehir’de bir kadın, ATM’de unutulan paralar ile banka kartını polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Kızının yurt ücretini ödemek için para çekmek isteyen bir kişinin işlemi tamamlayamadığı, bu nedenle 10 bin liranın ATM’de kaldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi’nde bir bankaya ait ATM’den para çekmek isteyen Ebru Arslan, para çekeceği sırada devam eden bir işlem olduğunu fark etti, işlemi sonlandırmak için iptal tuşuna bastı.

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Sonra para sayma sesi duydu. ATM, kısa süre sonra 10 bin lira ile banka kartını verdi.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine giden Arslan, onlar aracılığıyla, kartın, Bilecik’te memur olarak görev yapan sahibi M.Y.’ye ulaştı. Kart ve para polislerin önünde sahibine teslim edildi.

M.Y’nin, üniversite öğrenimi gören kızının yurt ücretini yatırmak istediği ancak işlemi tamamlamadan ayrılması nedeniyle kart ile paraların makinede kaldığı öğrenildi.

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Arslan şunları söyledi: “Makine kartı iade etti. ATM bana ait olmayan bir kart ve para verdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Polisi aradım. Bana yardımcı oldular. Paranın sahibine ulaştılar. Teslim işlemini yaptık.”