ATM düzeneğiyle 1 milyon 242 bin liralık vurgun yapan dört Moldovalı tutuklandı

İstanbul’da ATM’lere yerleştirdikleri düzeneklerle kartları kopyalayarak dolandırıcılık yapan Moldovalı dört kişi tutuklandı.

Esenyurt ve Avcılar civarındaki ATM’lerden 152 kart kopyalayarak 124 bin lira çeken Adem Ç. ve Recep B. ile birlikte 90 karttan 70 bin lira para çeken Yasin B. ve Veysi T. gözaltına alındı.

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Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Çağlayan Adliyesi’ndeki ATM’lerde kartların kopyalandığı haberlerinin üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Adliyedeki ATM’ler incelendi ancak kopyalama düzeneği izine rastlanmadı.

Polis, kartları kopyalanan kişilerin ortak özelliğinin kamu personeli olduğuna bilgisine ulaştı. Bu bilgiden hareketle, kartları kopyalanan kişilerle görüşülerek işlem yaptıkları son ATM’ler öğrenildi. Bu ATM’lerdeki kamera görüntüleri incelendi.

İncelemede, kartların Eminönü bölgesindeki kamu bankalarına ait ATM’lerden kopyalandığı tespit edildi. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, dolandırıcıların Moldovalı olduklarını belirledi.

Kopyalama olayını yaptıktan sonra ülkelerine gittikleri belirlenen Moldovalılar, tekrar İstanbul’a geldikleri belirlenince takip başlatıldı.

Aksaray’da bir ev kiralayan Moldovalılara Siber Şube ekipleri operasyon düzenledi. Moldovalı Alexandr V., Alexandr D., İvan V. ve Armen M. gözaltına alındı. Aramada 4 bin 135 lira, 602 dolar, 150 Moldova Leyi ve 100 ruble bulundu.

Moldovalıların kopyaladıkları kartlardan 1 milyon 242 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

Moldovalıların ATM dolandırıcılığında uzman bazı Bulgarlardan ATM başında ders aldıkları tespit edildi. Kopyalama düzeneğinin yurt dışından geldiğini ve ‘Deep Insert Skimmer’ adı verilen cihazın ATM’nin kart giriş haznesinin 6 santimetre içerisine monte edilmesi nedeniyle fark edilmesinin zor olduğu anlaşıldı.

Moldovalı çetenin İstanbul’da kartları kopyaladıktan sonra Moldova’ya gittiği, kartlardaki bilgileri ikiz kartlara aktararak tekrar Türkiye’ye döndüğü ve paraları çektiği saptandı.

Dört Moldovalı emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber ekipleri, bu operasyonun ardından ATM’lerden kart kopyalayarak vurgun yapan iki grubu daha belirledi. Esenyurt ve Avcılar bölgesinde ATM’lerden 152 kart kopyalayarak 124 bin lira çeken Adem Ç. ve Recep B. kopyalama cihazı yerleştirdikleri ATM’nin karşısındaki kafede çay içerken yakalandı. Son operasyonda ise kopyaladıkları 90 karttan 70 bin lira para çeken Yasin B. ve Veysi T. gözaltına alındı.