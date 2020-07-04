Atlı polislerden Sultanahmet’te ‘maske’ devriyesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda uygulama yaptı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Sultanahmet Meydanı’nda devriye gezen dört atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

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Atlı polis uygulaması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Bazı turistler ve çocuklar, atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

Turistik bölgelerde asayişi sağlamak ve corona virüsü tedbirlerine uyulması için önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği öğrenildi.