‘Atletli fotoğraf’ polemiğinde söz AKP’de: ‘Haberim yokmuş gibi çek’ kıvamında

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını ‘tasarım’ diye niteledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında karavanda atletle yemek yediği fotoğrafının yayınlanmasının ardından “Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?” demişti.

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Bu sözler üzerine AKP ile CHP arasında atletli fotoğraf üzerine polemik başlamıştı.

‘Tasarım’

Genel merkezde basın toplantısı düzenleyen Ünal, Erdoğan için “Ben ‘adalet’ diyorum o ‘atlet’ diyor” diyen CHP liderine yanıt verdi.

Fotoğrafı ‘başarısız’ halkla ilişkiler çalışması olarak değerlendiren Ünal, bunun ‘Adalet Kurultayı’na yönelik bir ‘algı düzenlemesi’ olduğunu söyledi.

AKP sözcüsü, şöyle devam etti: “Sayın genel başkanın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Burada sakınca olarak gördüğümüz şey şudur, bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir, bu vatandaştan, halktan birisi olmak değildir. Vatandaştan biri olmak demek, öncelikli olarak halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir, ayakkabıyla eve girmek değildir. Yoksa, atletle otururken ‘Haberim yokmuş gibi çek’ kıvamında poz vermenin bir tasarım olduğudur. Bu tartışmanın da fazla uzatılmasından yana değiliz.”

‘İstifalar sürecin parçası’

Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ sözlerinin ardından teşkilatta başlayan istifalara değinen Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Siyasi partilerin kongre sürecinde yaşadığı normal değişiklikler bu süreçte de devam ediyor. İstifa eden il başkanlarımız oldu, istişare yoluyla istifa ettiler. Bu arkadaşlarımızın hepsi onurlu şekilde görevlerini yapmış, kararları kendileri almışlardır. Bu istifalar normal 15 yıl içinde AK Parti’nin yenilenme ve bayrak değişiminin bir parçasıdır. Son 2 yıl içerisinde 200’e yakın ilçe başkanı değişmiştir. İstişareler devam ediyor. Bu bir teşkilatlarla nöbet değişimi ve yenileme sürecinin parçası. Siyasi partiler yenilenme sürecinde bunları yaşarlar. Bir disiplin suçu ya da bir itham asla söz konusu değil, bunlar bir nöbet değişliğidir, önümüzdeki günlerde de bu süreç devam edecek.”

‘Henüz erken’

Ünal, eski MHP’li Meral Akşener’in kuracağını ilan ettiği yeni partisine dair de şunlar söyledi: “Öncelikli olarak siyasetin gündemi kıymetlidir. O yüzden bir şeyin siyasetin gündemine geldiğinde o şeyin niteliğine ciddi anlamda bakmak gerekir. Bunlar düne kadar ‘En iyi ülkücü biziz’ diyorlardı, bugün ‘En iyi merkez sağ biziz’ diyorlar, yarın ne diyeceklerini, kimin yanında duracaklarını bilmiyoruz. Bunlar bir parti olsunlar, parti olduktan sonra muhatap alacak birileri bizim karşımızda olacak. Doğsunlar, emeklemeye başlasınlar, yürüsünler. Siyasette engel aşmak, kriz yönetmek, değişimi yönetmek kıymetlidir. Bizim bu hareketle ilgili değerlendirmeler yapmamız henüz daha çok erken. Sözünü ettiğiniz katılımın öncesinde Koray Aydın’ın açıklamaları vardı, şimdi şunu da açıklaması gerekiyor, madem daha önce FETÖ tarafından himayesine alındığını açıkladığın bir yapıya dahil olduysan, bir şey değişti ki o yapıya dahil oldun. O değişen şey nedir, bu konuda kamuoyunu da bilgilendirmesi gerekir. Şu anda bizim henüz daha gündemimizde olmayan bir konu.”