Atlantis Yapım’dan yanıt yok: Piyanist Fazıl Say’ın konseri iptal

Muhalif kimliğiyle bilinen piyanist Fazıl Say’ın konseri iptal edildi. Organizatör firma Atlantis Yapım’ın iptal gerekçesi bilinmiyor.

Say’ın konseri, 18 Ağustos’ta İstanbul’un Şişli ilçesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yapılacaktı.

Instagram hesabından yazılı açıklama yayınlayan Say, konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Şimdiye dek müzikleriyle en çok ilgi gören sanatçılardan biri olduğunu, bunu övünmek için söylemediğini dile getiren Say, Türkiye’nin kendisinden fayda sağlayabileceğine vurgu yaptı.

Halkın barışması, ötekileştirme olmaması ve Doğu-Batı kültürlerinin buluşması gerektiğini aktaran piyanist, “Bir insanı anlamadan, önyargılarla hüküm verilmesine karşıyım” dedi.

Say, şunları kaydetti: “Yılda 120 konser veren bir insan, emin olun ‘1’ konseri olamıyor diye üzülmez, 119 konser olunca ne değişiyor ki, tam tersi sevinirim ama sebebinin içeriği, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adına üzülüyorum. 14 Ağustos Harbiye Açıkhava Fazıl Say konserini programdan kaldırmak zorunda kalan yapımcı Erdal bey (Atlantis Yapım) herhalde yıllar sonra bu olayı çocuklarına torunlarına gurur duyarak anlatmayacaktır. Hayatımın çok zor bir döneminde, annem yoğun bakımda ben de sağlık dertleri içindeyken beni bu tatsız durumun içine itenler, dürüst bir şekilde düşünmelidirler, doğru mu yaptıkları? Bakın; güç müziktedir, hiçbir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarına da izin veremem. Ben müziğimi yapıyorum, her fırsatta dostluk istiyorum.”

Şirketten açıklama yok

Say, açıklamasında konserinin neden iptal edildiğine dair bir gerekçe sunmadı ama siyasi bir imada bulundu.

Diken muhabirinin aradığı Atlantis Yapım, Say’ın konserinin neden iptal edildiğine dair soruya “Yetkili yok” diyerek yanıt verdi. Atlantis Yapım, geri dönüş yapılacağını söyledi ancak bu haberin yazıldığı saate kadar muhabire dönüş yapılmadı.

Öte yandan yapım şirketi, kendisine Facebook’tan ulaşıp aynı soruyu soran muhabirimize de yanıt vermedi.