‘Atışmaya’ devam: BAE, Arapların Türkiye tarafından yönetilmeyeceğini söyledi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Anvar Gargaş, Arap dünyasının Türkiye tarafından yönetilmeyeceğini belirtti.

Bu, BAE Dışışleri Bakanının geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaşanan gerilimden bu yana BAE’nin Türkiye’ye ilişkin ilk açıklaması oldu.

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BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, bir başkasının Twitter hesabında paylaşılmış olan ve “Osmanlı İmparatorluğu döneminde Medine’yi yönetmiş olan Fahreddin Paşa’nın kentte bulunan kutsal emanetleri çalarak İstanbul’a götürdüğünü” belirten ve “İşte Erdoğan’ın ataları” ifadelerini de içeren açıklamaları resmi Twitter hesabından retweet etmişi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Zayed’in açıklamalarına “Haddini bil” sözleriyle tepki göstermişti.

Gargaş, Arap ülkelerinin Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan ‘Arap eksenini’ desteklemesi gerektiğini belirtti.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Gargaş “Mezhep kaynaklı ve partizan görüş kabul edilemez bir alternatif ve Arap dünyası Tahran ya da Ankara tarafından yönetilmeyecek” dedi.

Zayed’in açıklamalarından sonra geçen hafta BAE Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ‘Kültür Sanat Büyük Ödülleri’ töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan “Bazı küstah insanlar alçalıyor ve atalarımızı hırsızlık yapmakla suçlamak kadar ileri gidiyorlar … Bu adam neden şımarıyor? Petrolle, sahip olduğu para ile şımarıyor” demişti.