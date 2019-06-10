Atış serbest: İBB’den 7.3 milyon liraya okçuluk müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Okçuluk Müzesi için 7.3 milyon lira harcayacak. İBB’nin, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB’nin yaklaşık maliyetini 8 milyon 394 bin lira olarak belirlediği müze inşaatı ihalesini, 7 milyon 373 bin 332 TL’lik teklifin sahibi Anka Mimarlık kazandı.

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Müzeyle Türk okçuluğunun önemli bir medeniyet seviyesi olduğu anlatılacak ve okçuluğu yeniden keşfetmesi sağlanacak.

‘Okçuluğun dini önemi’

Müzede dünya okçuluğu içinde Türk okçuluğunun yeri örnekler verilerek anlatılacak.

Proje kapsamında müzede ayrıca ‘Okçuluğun dini ve kültürel önemi’ bölümü de yer alacak. Bu bölümde hadisler ve divan edebiyatından örnekler verilecek.