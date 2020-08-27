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Yaramazlara biraz batar!

Atış eğitimi için Doğu Akdeniz’de yeni Navtex

Türkiye, Doğu Akdeniz’de yeni Navtex yayınladı. 1-2 Eylül tarihlerinde bölgede atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Fotoğraf: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Navtex ilanı Deniz Kuvvetleri’nin sitesinde yayınlandı.

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AA’da Editör Masası’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilanla ilgili şunları söyledi: “İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimiyle alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex’tir.”

Navtex, denizcilere hitaben mesaj yayınlanan sisteme verilen isim.

Yayınlanan Navtex mesajıyla, belirtilen bölgelerde yapılacak çalışmalar haber veriliyor, o sahalara girilmemesi isteniyor.

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Son dönemde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşayan Türkiye ile Yunanistan’dan bu yönde Navtex ilanları geliyor.

Son olarak, Yunanistan, 25 Ağustos’ta sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in çalışmayı sürdürdüğü konuma yakın bir bölgede iki günlük eğitim için Navtex ilan etmişti. Türkiye de bundan birkaç saat sonra Doğu Akdeniz’de bir günlük eğitim düzenleyeceği yönünde Navtex ilan etmiş ve İtalyan donanmasına ait bir geminin de katılımıyla eğitim düzenlemişti.

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