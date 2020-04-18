Atina’da karantina süreleri tamamlanan 65 Türk denizci yurda dönüyor

STELYO BERBERAKİS

Yunan bandıralı ‘Eleftherios Venizelos’ yolcu gemisinin Türkiye-İspanya-Yunanistan arasındaki ‘corona macerası’ Türk gemicilerin yurda dönmesiyle noktalanıyor.

Yunan hükümetinin açıklamasına göre Eleftherios Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebattan toplam 119 kişide corona virüsü tespit edilmesi üzerine 2 Nisan’da karantinaya alınmıştı.

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Geminin Türk işletmecisi Vedat Uğurlu’nun yazılı açıklamasında, gemideki 65 Türk gemicinin Yunanistan’ın başkenti Atina’daki 14 günlük karantina sürelerinin tamamladığı ve gemicilerin karayoluyla Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Uğurlu’nun açıklaması şöyle: “8 Mart tarihinde Çeşme’de El. Venizelos gemisinde başlayan, üç ülke arası mekik dokuyup Pire Limanı’nda sona eren, 65’i Türk 120 kişinin 14 gün gemideki, geri kalan 260 kişinin de otellerdeki karantina sürecini tamamladık. Yunanistan sağlık otoritelerinin seyahat izni neticesinde, mevcut Türk personelimiz için altı adet otobüs ve yiyecek içecek tedariki yaptık. 18 Nisan saat 12:00’de tüm Türk personelimiz otellerden ve gemimizden tahliye olup direkt olarak önce İpsala Sınır Kapısı’na, daha sonra da Türkiye’de organize ettiğimiz otobüslerle bu kez Türkiye’de ikinci bir karantina bölgesine sevk edileceklerdir. Diğer tüm ülke vatandaşı personelimiz gerek hava yolu gerekse sınırlı sayıda karayoluyla ülkelerine sağlıklı bir şekilde döneceklerdir.”

Atina’daki Türk başkonsolosluğu ve Yunan Sağlık Bakanlığı’nın gayretleriyle yapılan organizasyon sonucunda Türk gemiciler Türkiye’ye dönüşlerinde de sağlık kontrolünden geçecek.

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Atina’daki otellerde karantinada kalan iki Türk gemici ise 14 günlük karantina süresini ihlal ederek dışarı çıktığı için 5’er bin avroluk para cezasına çarptırılmıştı.