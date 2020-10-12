Atina: Yeni Navtex, gerilimi ciddi şekilde tırmandırıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapmasının bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ederek, gerilimi ciddi şekilde tırmandırdığı uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Türk donanması dünkü duyuruda Oruç Reis gemisinin önümüzdeki 10 gün boyunca Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapacağını açıklamıştı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, buna yönelik şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin Meis Adası’nın güneyinde, Yunanistan kıyılarının sadece 6.5 deniz mili uzaklığında, Yunan kıta sahanlığı içindeki bölgede araştırma yapacağına dair açıkladığı yeni NAVTEX gerilimi ciddi şekilde tırmandırmaktadır.”

Türkiye’nin yayınladığı en son denizcilik duyurusuna göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisine ek olarak Ataman ve Cengiz Han gemileri de Meis Adası’nın güneyini içeren bölgede 22 Ekim’e kadar araştırma yapmaya devam edecek.

Ankara, geçen ay Avrupa Birliği özel zirvesi öncesinde ‘diplomasiye olanak sağlamak için’ Oruç Reis’i ihtilaflı deniz bölgesinden çekmişti.

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AB zirvesi sonrasında, AB Türkiye’nin bölgede çalışmalarına devam etmesi halinde Türkiye’yi cezalandıracağını açıklamıştı.