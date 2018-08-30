Atina Üniversitesi araştırması: Uzun vadede cinsel gücü artırmak için Viagra yerine zeytinyağı

Yunanistan’da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra’dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Atina Üniversitesi’nin araştırmasında, zeytin zengini bir rejim yapmanın kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azalttığı tespit edildi.

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600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az dokuz çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

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Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için Viagra yerine zeytinyağına başvurmasını öneriyor: “Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor.”

Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.

Viagra’yı bulan ekipten Prof. Mike Wyllie ise, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi.

Sertleşme bozukluklarının yaklaşık yüzde 80’inin kalp damar sağlığıyla ilintili olduğunu vurgulayan Wyllie, erkeklerin bu mesajı alacağındansa emin değil: “Ne yazık ki toplumda halen ilaca başvurma eğilimi baskın çıkıyor. İnsanlar yaşam tarzlarını değiştirmeye yanaşmıyor.”

İngiliz Kalp Vakfı’ndan Julie Ward ise araştırmayla ilgilim şunları söyledi: “Penisteki kan damarlarının çok dar olması nedeniyle, erekte olma ya da ereksiyonu sürdürme gibi sıkıntılar, damar tıkanıklığının ilk işaretleri olabiliyor. Damarların incelmesi kalp krizi ve felç riskini de artırıyor. Cinsel sağlık için damar tıkanıklığı ve diyabet gibi unsurların da erkenden araştırılması ve tedavi edilmesi gerekli.”