Atina, DHKP-C üyesini Türkiye’ye iade etmeyecek: İşkence ihtimali var

Yunanistan, Türkiye’nin DHKP-C üyesi Mehmet Doğan’ın iade talebi hakkında ret kararı verdi.

Karar Atina İstinaf Hakimleri Konseyi tarafından alındı.

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Atina’da 28 Kasım’da Yunan polisi üç eve baskın düzenleyerek, aralarında Doğan’ın da olduğu DHKP-C örgütü üyesi dokuz kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonda patlayıcı malzemeler ve ateşleme düzenekleri bulunmuştu.

Yunan basını tutuklanan dokuz kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’ta Yunanistan’a yaptığı gezi sırasında suikast düzenlemeyi planladıklarını yazmıştı. Evde bulunan notlarda Erdoğan’a roketatar, el bombaları ve molotof kokteylleriyle saldırılacağını gösteren bir plan taslağı bulunduğu belirtilmişti.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre savcı Efstathia Kapayianis, Fransa’nın Doğan’a iltica hakkı tanıdığını, mültecilerle ilgili 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin Yunan anayasasından üstün olduğunu, dolayısıyla Doğan’ın Türkiye’ye iade edilemeyeceğini savundu. Savcı ayrıca, Türkiye’ye iadesi halinde Doğan’ın işkence görebileceği ve hayatının tehlikeye girebileceğini belirtti.

Üç hakimden oluşan konsey, savcının Türkiye’nin iade talebinin reddedilmesi önerisini kabul etti.

Aynı konsey, Türkiye’nin yine DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat’ın iadesine ilişkin talebini 7 Şubat’ta görüşecek.