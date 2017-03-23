Atilla Taş’ın Edison’lu tweeti delil sayıldı

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik operasyonda tutuklanan şarkıcı Atilla Taş’ın ampulün mucidi Thomas Edison’la ilgili attığı tweet delil sayıldı.

Taş, mahkemede Gülen Cemaati’nin ‘silahlı bir örgüt’ olduğunu 15 Temmuz’dan sonra anladığını söylerken, ‘Atatürkçü, laik ve demokrat’ olduğunu belirtmişti. Taş 15 Temmuz sonrası kapanan ve Cemaat’e yakınlığıyla bilinen Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

‘Örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla tutuklanan Taş’ın iddianameye konu olan tweet’ini hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından paylaştı.

Edison bu günleri görse, ampül'ü icad etmezdi! — Atilla Taş (@AtillaTasNet) November 15, 2014

Taş’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezas istenen iddianame kabul edilmişti.

Şüphelilerin isimleri şöyle: Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız.