Atilla Taş’ın ardından: David Copperfield numarasının ‘sırrını’ mahkemede açıkladı

ABD’li dünyaca sihirbaz David Copperfield, bir izleyicisinin sahnede sakatlandığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasında numaralarından birinin sırlarını mahkemeye açıklamak zorunda kaldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, dava, 58 yaşındaki İngiliz Gavin Cox’un Las Vegas’taki gösteride ‘Lucky #13’ (Şanslı numara 13) adlı numara sırasında omzunun çıkması üzerine açıldı. Cox kronik ağrı ve beyin hasarı yaşadığı gerekçesiyle tazminat talep etti.

Reklam

61 yaşındaki Copperfield ise, ‘sahneye çağrılan bir grup seyircinin sahnede kaybolup kısa süre sonra salonun arkasında ortaya çıktığı’ bu numarayı binlerce kere yaptığını ve bugüne kadar hiçbir olay yaşanmadığını söyledi.

Copperfield’ın avukatları, dünyanın en zengin sihirbazının numarasını açıklamasının maddi zarara yol açacağını öne sürse ancak Las Vegas mahkemesi bu itirazı kabul etmedi.

Reklam

Bunun üzerine Copperfield’ın prodüktörü Chris Kenner, sahneye çağrılan seyircilerin içinde durduğu kafese örtü örtüldükten sonra kafesin arkasının açıldığını ve buradaki insanların gizli bir yoldan salonun en arkasına götürüldüğünü söyledi.

2013’te ABD’nin Las Vegas eyaletindeki gösteride sakatlanan Cox, bu karanlık yolun temizlenmediğini ve yolda bir engele takılarak düştüğünü, bugüne kadar 400 bin dolardan (yaklaşık 1,6 milyon lira) fazla sağlık harcaması yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Mahkemenin önümüzdeki hafta devam etmesi ve David Copperfield’ın bir kere daha duruşmaya katılması bekleniyor.

Atilla Taş da açıklamıştı: Ben de sivri dilliyim, sokarım

1999 yılının Kasım ayında, İstanbul’daki Mydonose Showland’de David Copperfield gösterisinin ardından, şarkıcı Atilla Taş da bu numaranın sırrını açıklamıştı.

Sahneye çağrılan seyircilerden biri olan Atilla Taş, gösterinin ardından televizyonlara ve gazetelere konuşarak sırrı şöyle anlatmıştı: “Işıklar söndü. Bir şekilde biz geri çekildik platformla veya başka bir şekilde. Ondan sonra görevliler geldiler ve bizi oradan aldılar. Ondan sonra biz aynen girdiğimiz gibi merdivenlerden aşağıya indik. Bir anda kendimizi boş bir odada buluverdik. Orada bizi yabancı bayanlar karşıladı, ‘Biraz beklerseniz David Copperfield sizinle tanışacak’ denildi. David geldi, elinde şemalarla olayı anlattı. Ama hiç korkmadım, çok eğlendim.”

Bunun üzerine Copperfield sonraki gün yine İstanbul’da yaptığı gösteride, sahneye çıkacak seyircileri seçerken “Aranızda adı Atilla olan bir sanatçı varsa otursun. Anlamıyorum bir sanatçı diğer sanatçıyı neden karalamaya çalışır. Bizde bir sihir yapmanın 5-6 yolu vardır, birini açıklasa bile ben size diğer türlü yaparım” demişti.

Taş, sırrı açıklamasının eleştirilmesi sonrasında kendisini savunmuştu: “O dünyanın David Copperfield’ıysa ben de Türkiye’nin Atilla Taş’ıyım. O da azıcık delikanlı olsun, açtırmasınlar kutuyu, söyletmesinler kötüyü. Ben de sivri dilliyim, sokarım.”